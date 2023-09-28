Казахстан будет следовать санкционному режиму против РФ - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму против Российской Федерации.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

"Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима и каких-либо опасений с немецкой стороны в отношении возможных действий направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется не должно быть", - сказал он.

Кроме того, Токаев отметил, что у Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России.

"Граница между Россией и Казахстаном была делимитирована и в значительной степени демаркирована. Она подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран", - добавил он.

Отметим, что ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию. Он провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также ожидается встреча Токаева с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.