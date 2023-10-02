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Казахстан намерен локализовать производство препаратов AstraZeneca

Казахстан Материалы 2 октября 2023 07:54 (UTC +04:00)
Казахстан намерен локализовать производство препаратов AstraZeneca

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен локализовать производство лекарственных препаратов компании AstraZeneca, передает Trend.

"С компанией AstraZeneca достигнута договоренность о создании контрактного производства оригинальных лекарственных средств с объемом инвестиций в $32 млн. Параллельно прорабатывается ряд проектов с компанией Roсhe на сумму $2,5 млн", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В рамках недавнего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США подписано соглашение с GE Healthcare по локализации производства медтехники на сумму $60 млн.

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