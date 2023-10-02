Экспорт товаров из Казахстана в Китай снизился на 2,8%

БАКУ /Trend/ - За первые 7 месяцев текущего года экспорт товаров из Казахстана в Китай сократился на 2,8%, достигнув уровня в 7,6 миллиарда долларов США, передает Trend.

Это составляет 19,9% от общего объема казахстанского экспорта за этот период и ставит Китай на второе место (без учета государств-членов ЕАЭС).

Следует отметить, что основной долей экспорта Казахстана, именно 63,4%, являются минеральные продукты. Тем не менее, за указанный период объем экспорта этой категории уменьшился на 1,7 миллиарда долларов, что составляет 4 892 миллиона долларов по сравнению с 4 975 миллионами долларов за аналогичный период в 2022 году.

Объем экспорта металлов и изделий из них сократился на 26,4%, снизившись с 2 175 миллионов долларов за 7 месяцев 2022 года до 1 600,7 миллионов долларов за аналогичий период в 2023 году.