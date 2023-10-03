В Казахстане начнется производство препаратов AstraZeneca

БАКУ /Trend/ - В Астане прошла встреча министра здравоохранения Казахстана Ажар Гиният с министром по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти с целью обсуждения дальнейшего укрепления сотрудничества в области здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы минздрава, передает Trend.

Ажар Гиният подчеркнула важность развития долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с иностранными государствами и международными организациями в области здравоохранения. Она также выразила задачу привлечения инвестиций для трансфера технологий и новейших разработок в этой сфере.

В ходе встречи был подписан план организационных мероприятий по реализации проекта контрактного производства оригинальных лекарственных средств на территории Республики Казахстан в сотрудничестве с британо-шведской компанией AstraZeneca.

Этот шаг направлен на выполнение поручений президента Казахстана о увеличении доли лекарств отечественного производства на внутреннем рынке до 50%. Это также способствует улучшению инвестиционного климата и развитию стратегических отношений между двумя странами.

Лео Докерти выразил гордость вкладом компании AstraZeneca в развитие фармацевтической отрасли Казахстана и отметил, что британские компании помогают стране реализовать ее экономический потенциал.