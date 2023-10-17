Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить с государственным визитом Казахстан.
Как передает во вторник Trend, об этом Токаев сказал в ходе встречи с председателем КНР в Пекине.
"Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить вас, уважаемый председатель Си Цзиньпин, посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году", - подчеркнул Токаев.
Кроме этого, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.