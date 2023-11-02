Токаев выразил надежду на увеличение товарооборота с Венгрией

БАКУ /Trend/ - У Казахстана и Венгрии есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов США в ближайшем будущем.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в расширенном составе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Благодаря нашим совместным усилиям казахско-венгерская интеграция динамично развивается во всех сферах. Уважаемый премьер-министр, вы вносите неоценимый вклад в это дело. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего стратегического партнерства", - подчеркнул Токаев.

Касым-Жомарт Токаев считает, что между Казахстаном и Венгрией имеется хорошая институциональная база для дальнейшего укрепления взаимоотношений.

По его мнению, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Деловой совет должны играть активную роль в содействии развитию торговых связей.

"Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, в прошлом году наш товарооборот вырос более чем на 20 процентов", - добавил Токаев.

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