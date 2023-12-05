Основной задачей остается вступление в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря - министр

БАКУ /Trend/ - Основной задачей остается вступление в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Основной задачей остается вступление в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, так называемой Актауской конвенции. Как известно, условием ратификации Актауской конвенции является согласование в пятистороннем формате методики установления прямых и исходных линий", - сказал министр.

По его словам, Казахстан полагает, что на данном этапе рабочей группе высокого уровня следует сконцентрировать усилия на согласовании этого документа с учетом интересов всех сторон.

"Призываем стороны проявить конструктивизм и найти сбалансированное решение", - сказал Нуртлеу.