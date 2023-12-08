Казахстан планирует перейти на единый часовой пояс с марта 2024 года

БАКУ /Trend/ - Власти Казахстана намерены перевести всю страну на единый часовой пояс с марта 2024 года, как указано в пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованному на портале "Открытые нормативно-правовые акты", передает Trend.

На заключительном заседании межведомственной рабочей группы по исчислению времени в Казахстане в начале декабря предложено установить в стране единый часовой пояс. По предложению министерства торговли и интеграции, предлагается ввести единый часовой пояс UTC+5 на всей территории страны (с переводом времени Астаны, центральных и восточных регионов на минус один час) с 1 марта 2024 года в 00:00.

Публичное обсуждение предложенных изменений в действующее постановление кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" продлится до 22 декабря.