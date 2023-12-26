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Казахстан предоставит гумпомощь Таджикистану, Афганистану и Кыргызстану

Казахстан Материалы 26 декабря 2023 04:36 (UTC +04:00)
Казахстан предоставит гумпомощь Таджикистану, Афганистану и Кыргызстану

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам 2023 года Казахстан планирует предоставить гуманитарную помощь в общей сумме более 310 миллионов тенге (более 487 549 долларов) трем странам: Таджикистану, Афганистану и Кыргызстану, передает Trend.

Согласно информации, сумма расходов на эти цели отражена в бюджетной программе "Проведение текущих мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан" и составляет 310 341,9 тысяч тенге . По предоставленным данным, из этой суммы 77 342,8 тенге предназначены для гуманитарной помощи Таджикистану, 216 063 тенге - для Афганистана, и 16 936,1 тенге - для Кыргызстана.

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