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В Казахстане выросло производство шоколада

Казахстан Материалы 30 декабря 2023 05:28 (UTC +04:00)
В Казахстане выросло производство шоколада

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Производство шоколада и кондитерских изделий в Казахстане за январь-ноябрь 2023 года увеличилось на 11,3% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и достигло 97,5 тыс. тонн, передает Trend.

За 11 месяцев прошлого года всего было произведено 87,6 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий.

Отметим, что удельный вес импортируемой шоколадной продукции за 10 месяцев текущего года составил 52,8%.

В течение первых 10 месяцев текущего года на внутреннем рынке Казахстана было продано 155,9 тыс. тонн шоколадных изделий и кондитерских товаров. Одновременно с этим, на мировые рынки было отправлено 30 тыс. тонн сладкой продукции в рамках экспортных операций.

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