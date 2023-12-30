В Казахстане выросло производство шоколада

БАКУ /Trend/ - Производство шоколада и кондитерских изделий в Казахстане за январь-ноябрь 2023 года увеличилось на 11,3% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и достигло 97,5 тыс. тонн, передает Trend.

За 11 месяцев прошлого года всего было произведено 87,6 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий.

Отметим, что удельный вес импортируемой шоколадной продукции за 10 месяцев текущего года составил 52,8%.

В течение первых 10 месяцев текущего года на внутреннем рынке Казахстана было продано 155,9 тыс. тонн шоколадных изделий и кондитерских товаров. Одновременно с этим, на мировые рынки было отправлено 30 тыс. тонн сладкой продукции в рамках экспортных операций.