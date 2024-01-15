Президент Казахстана посетит Италию и Ватикан

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18-19 января будет находиться с официальным визитом в Итальянской Республике и Государстве Ватикан.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В первый день визита запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с Президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Токаев также примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет встречи с руководством ряда крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

Также Президент Казахстана посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).