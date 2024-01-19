Гендиректор FAO отметил значительную роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Цюй Дунъюй отметил значительную роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказании гуманитарной помощи не только в регионе, но и в целом по миру.

Как передает в пятницу Trend, об этом он сказал в ходе встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Италии.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что нехватка продовольствия является одной из острых проблем в глобальной повестке дня.

"Казахстан стремится внести свой вклад в решение этой проблемы. Наша страна входит в число лидеров по производству зерновых культур. Объем экспорта пшеницы достигает около 6 миллионов тонн. Мы входим в десятку крупных производителей зерна и муки", - сказал он.

В то же время Президент Казахстана подтвердил заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества с Организацией.