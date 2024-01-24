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Казахстан планирует разрешить использование интернета Starlink в стране

Казахстан Материалы 24 января 2024 13:23 (UTC +04:00)
Казахстан планирует разрешить использование интернета Starlink в стране

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует разрешить использование интернета Starlink в стране.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков.

По его словам, в настоящее время ведется работа с компанией Starlink.

"Ведется поиск технических решений по обеспечению информационной безопасности в рамках пользования интернетом Starlink. Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов. После тестирования соответствующих технических решений по обеспечению информационной безопасности, мы примем меры для того, чтобы эта услуга была доступной", - отметил он.

Олжабеков упомянул, что существует три технических решения. В рамках одного уже начато тестирование, другие предполагают закупку оборудования и т.д.

"Эти процессы займут как минимум 4-5 месяцев. Обеспечение информационной безопасности является весьма важным вопросом", - добавил он.

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