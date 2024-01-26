Казахстан призвал хорватский бизнес принять участие в проектах вдоль Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Казахстан призвал хорватский бизнес принять участие в проектах вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в ходе первого заседания казахстанско-хорватской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Загребе.

"Мы призываем хорватский бизнес участвовать в логистических и инфраструктурных проектах вдоль Среднего коридора, включая порты Каспийского моря, такие как Актау и Курык", - подчеркнул министр.

Кроме того, Куантыров упомянул о ключевой роли Казахстана в развитии Среднего коридора в условиях текущей геополитической ситуации в мире.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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