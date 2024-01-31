В 2023 году в Казахстане было предотвращено два теракта - КНБ

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Казахстане на ранней стадии предотвращено два теракта.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал председатель Комитета национальной безопасности страны Ермек Сагимбаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По его словам, за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 43 лица. В течение года при координации комитета проведено 208 командно-штабных и 196 оперативно-тактических антитеррористических учений.

Ермек Сагимбаев сообщил о результатах работы по обеспечению экономической безопасности и противодействию системной коррупции. Совокупный эффект от принятых мер превысил 1,5 трлн тенге (примерно 3,34 миллиарда долларов США), в том числе инициировано возвращение в госбюджет свыше 680 млрд тенге (примерно 1,5 миллиарда долларов).

Кроме того, доведено о пресечении совместно с МВД деятельности 15 организованных преступных групп, а также изъятии 681 единицы оружия и более 85 тысяч боеприпасов.

На участке противодействия наркобизнесу ликвидировано 36 лабораторий, пресечено 34 международных и 32 региональных наркоканалов, изъято 3,6 тонны наркотиков.

Как отметил Сагимбаев, ряд операций реализован КНБ совместно с зарубежными партнерами в рамках международного сотрудничества.

В сфере охраны государственной границы задержано свыше 31 тысячи правонарушителей, пресечено 739 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков, а также перемещение валюты и золота на сумму 11,7 млрд тенге (примерно 26 миллионов долларов) и товаров на сумму 12,6 млрд тенге (примерно 28 миллионов долларов).

Техническими подразделениями КНБ отражены 86,3 млн кибератак и 2156 DDoS-атак на ресурсы государственных органов и стратегически важных объектов инфраструктуры страны.

По итогам встречи Токаев дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

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