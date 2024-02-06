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В Казахстане сменился министр нацэкономики

Казахстан Материалы 6 февраля 2024 17:27 (UTC +04:00)
В Казахстане сменился министр нацэкономики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Казахстане назначен новый министр национальной экономики.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Согласно указу, Нурлан Байбазаров стал новым заместителем премьер-министра, министром национальной экономики Казахстана.

Отметим, что ранее эту должность занимал Алибек Куантыров.

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром страны был назначен Олжас Бектенов.

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