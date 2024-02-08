В Алматы произошел сход оползня

БАКУ /Trend/ - В Алматы два частных дома получили повреждения в результате оползня, сообщила пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям, передает Trend.

В настоящее время ведутся поисковые операции по четырем пропавшим людям.

По информации от ДЧС, оползень произошел около 2 часов ночи в микрорайоне "Тау-Самал" из-за избыточной влажности в грунте, вызванной техногенными факторами.

"В результате происшествия в Медеуском районе пострадали два частных жилых дома, один из них получил частичные повреждения. По предварительной информации, в одном из поврежденных домов было четверо людей, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия задействованы около 160 человек и 30 единиц техники.