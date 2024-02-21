Китай стал главным торговым партнером Казахстана

БАКУ /Trend/ - Основными рынками сбыта казахстанских товаров за 2023 год стали Китай, Россия и Италия, передает Trend.

По итогам прошлого года Китай стал основным торговым партнером Казахстана. Экспорт в Китай составил 56,3% от общего объема товарооборота и достиг 31,5 миллиарда долларов.

Далее идут Россия - 26 миллиардов долларов, Италия - 16,1 миллиарда долларов, Южная Корея - 6 миллиардов долларов и Турция - также 6 миллиардов долларов.

Основной частью экспорта Казахстана были сырая нефть и нефтепродукты, в то время как основными импортируемыми товарами были оборудование, автотранспорт, запчасти, электротехника и недрагоценные металлы.

Казахстан увеличил несырьевой экспорт в азиатские страны, такие как Китай (+10%), Гонконг (+34%), Южная Корея (+30%) и Вьетнам (+64%). Однако сократился несырьевой экспорт промышленных товаров (-9,8%) и сельскохозяйственных товаров (-3,7%).