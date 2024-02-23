Нацбанк Казахстана в очередной раз снизил базовую ставку

БАКУ /Trend/ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана (НБК) в пятницу принял решение снизить базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 14,75 процента годовых с коридором +/– 1 п.п.

Как передает Trend со ссылкой на НБК, в текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено.

"Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Требуется накопление данных и мониторинг реализации экономических и фискальных реформ", - сообщили в НБК.

В банке также упомянули, что положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд.

Отметим, что этот шаг последовал за решением НБК от 19 января снизить базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 15,25 процента.

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