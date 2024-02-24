В Казахстане уровень газификации населения планируют довести до 65% к 2030 году

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что к 2030 году уровень газификации населения планируется довести до 65%, передает Trend.

По состоянию на конец 2023 года этот показатель составил 60%, что означает доступ к газу для 12 миллионов человек. В текущем году на программу газификации выделено 90,4 миллиарда тенге, что позволит обеспечить газом 244 тысячи человек и увеличить уровень газификации до 61,1%.

Для обеспечения страны необходимым объемом газа планируется осуществить ряд крупных инфраструктурных проектов. Среди них строительство:

- второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" (15 млрд куб. м/год);

- магистрального газопровода "Актобе – Костанай" (4,1 млрд куб. м/год);

- 2, 3, 4-этапов МГ "Сарыарка" (1,7 млрд куб. м/год);

- магистрального газопровода "Талдыкорган – Ушарал" (385 млн куб. м/год).

Также были подписаны соглашения с катарскими инвесторами о совместной реализации проектов по строительству второй линии "Бейнеу – Бозой – Шымкент" и "Актобе – Костанай" в ходе недавнего визита главы государства в Катар.

По данным Министерства энергетики РК, объем добычи газа по итогам 2023 года составил 59,1 миллиарда кубометров, а прогноз на 2024 год составляет 60,5 миллиарда кубометров. Объем производства сжиженного нефтяного газа в 2023 году составил 2,95 миллиона тонн, с потреблением в размере 1,8 миллиона тонн. Прогноз на 2024 год по производству сжиженного нефтяного газа составляет 2,95 миллиона тонн, с потреблением в размере 2,1 миллиона тонн.