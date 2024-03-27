Глава МИД Казахстана обсудил развитие стратегического партнерства с госсекретарем США

АСТАНА /Trend/ - Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в рамках визита в Вашингтон провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсудил поступательное развитие расширенного стратегического партнерства Казахстан-США в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Как передает в среду Trend со ссылкой на МИД, Нуртлеу, подчеркнув сбалансированный характер внешней политики Казахстана, уделил особое внимание прагматичной реализации транспортно-логистического, инфраструктурного и торгово-инвестиционного потенциала Казахстана путем привлечения передовых американских технологий, укрепления деловых контактов между двумя странами и достижения взаимовыгодных торговых отношений. За прошедший год товарооборот между странами увеличился на 33 процента, достигнув 4 миллиардов долларов США.

Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку сотрудничеству между странами в сфере энергетической безопасности, критических минералов, климата, миротворчества и других сферах.

Госсекретарь США приветствовал последовательность и системный характер программы коренных преобразований президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул готовность Вашингтона продолжать оказывать всемерное содействие их практической реализации. Блинкен подчеркнул, что США признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах.

Стороны также обсудили вопросы расширения диалога "C5+1" и реализацию договоренностей первого саммита данного формата, прошедшего в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.

В завершение встречи стороны договорились продолжать диалог по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.

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