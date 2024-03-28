Объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем значительно вырос - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем значительно вырос в 2023 году.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань.

"Сегодня казахско-китайские отношения представляют собой модель эффективного партнерства, в рамках которого наша страна стала основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азии. На долю Казахстана приходится половина китайской торговли и инвестиций в регионе. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг исторического рекорда – 41 миллиарда долларов США. В 2023 году объем грузоперевозок между нашими странами увеличился на 22 процента, составив почти 30 миллионов тонн", - отметил он.

По его словам, грандиозный мегапроект "Один пояс, один путь" был впервые представлен во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан более десяти лет назад.

"Этот проект служит ключевым мостом между Востоком и Западом, а через Казахстан осуществляется 80 процентов всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой. Это важнейшее преимущество, которое мы должны использовать в полной мере. Наши собственные инвестиции стратегически связаны с инициативой "Один пояс, один путь" и направлены на создание современной мультимодальной, экологически безопасной и устойчивой инфраструктуры", - заявил Токаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!