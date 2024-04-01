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Бывший премьер Казахстана назначен председателем Высшей аудиторской палаты

Казахстан Материалы 1 апреля 2024 14:15 (UTC +04:00)
Бывший премьер Казахстана назначен председателем Высшей аудиторской палаты

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов назначен председателем Высшей аудиторской палаты Казахстана.

Как передает в понедельник Trend, соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сегодня указом Токаева Наталья Годунова была освобождена от вышеуказанной должности.

Отметим, что Высшая аудиторская палата Казахстана осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной Президенту страны.

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