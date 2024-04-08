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С начала паводков в Казахстане спасено свыше 75 тысяч человек, 3,7 тысячи домов остаются под водой

Казахстан Материалы 8 апреля 2024 09:50 (UTC +04:00)
С начала паводков в Казахстане спасено свыше 75 тысяч человек, 3,7 тысячи домов остаются под водой

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - С начала паводков в Казахстане спасено свыше 75 тысяч человек.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сайпаш Ерасыл.

"С начала паводкового периода спасено 75 982 человека, из них 18 681 ребенок. В пунктах временного размещения находится 7 203 человека, из них 2 794 ребенка. Откачено более 7 миллионов кубометров талой воды, уложено порядка 993 тысяч мешкотар", - отметил он.

По его словам, от свыше 1 739 жилых домов и 1 743 придворовых территорий отведена вода.

"В аварийно-спасательных работах задействовано 16 375 человек, более 1 600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавсредство, 15 воздушных судов", - подчеркнул Ерасыл.

По его словам, на данный момент подтопленными остаются 3 745 частных жилых домов, 421 придворовая территория в семи областях (Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, ВКО, Северо-Казахстанской, Павлодарской).

"На контроле находится 105 размывов автодорог, 65 населенных пунктов без транспортного сообщения. На контроле Республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области", - добавил спикер.

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