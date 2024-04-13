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60% товаров в торговых сетях Казахстана произведены на местных предприятиях - министр торговли

Казахстан Материалы 13 апреля 2024 07:45 (UTC +04:00)
60% товаров в торговых сетях Казахстана произведены на местных предприятиях - министр торговли

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев рассказал о том, какую долю на полках магазинов занимает казахстанская продукция, передает Trend.

Он отметил, что, несмотря на значительное присутствие отечественной продукции, все еще существуют некоторые области, где есть недостаток внутреннего производства. Это, прежде всего, касается мяса птицы, молочной продукции и колбасных изделий.

Шаккалиев уточнил, что экспертная оценка показала, что доля казахстанской продукции составляет около 55-60% на полках магазинов. Однако в приграничных районах преобладает российская продукция, особенно по мясным и колбасным изделиям. Министр выразил мнение, что для решения этой проблемы необходимо увеличить объемы внутреннего производства, что в настоящее время осуществляется через программу развития сельского хозяйства и производства пищевых продуктов.

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