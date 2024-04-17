АСТАНА /Trend/ - С начала паводков в Казахстане эвакуировано более 115 тысяч человек.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

"Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 116 949 человек, в том числе 40 781 ребенок. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 16 тысяч человек", - отметили в ведомстве.

По информации на 10:00 по местному времени, в эвакопунктах находятся 6 950 человек, в том числе 3 113 детей.

Также было отмечено, что откачано свыше 9,8 миллиона кубометров талой воды, уложено более 2,9 миллиона мешкотар и 1,4 миллиона тонн инертного материала. Отведена вода из 3 709 жилых домов и 2 475 дворовых территорий.

Напомним, что наводнения в Казахстане начались в марте. В 8 регионах страны на местном уровне объявлено чрезвычайное положение. В спасательных работах были задействованы десятки тысяч человек.

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