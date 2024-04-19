АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Кыргызстан подписали Договор об углублении и расширении союзнических отношений.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, подписание состоялось по итогам двусторонних переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

Кроме того, между странами также были подписаны:

- Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики;

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года;

- Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете министров Кыргызской Республики;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров Кыргызской Республики;

- План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы.

Отметим, что Президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с официальным визитом в Казахстане.