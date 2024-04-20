Производство автомобилей в Казахстане выросло на 4%

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Казахстанского автомобильного союза, в первом квартале 2024 года в стране было произведено 33 021 единица транспортных средств, передает Trend.

Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было произведено 31 766 единиц транспортных средств.

Казахстанский автомобильный союз отмечает, что доля автопрома в машиностроении страны составляет 43%. Большая часть производства приходится на легковые автомобили - 30 696 единиц (+6,7% по сравнению с январем-мартом 2023 года). Количество произведенных грузовых автомобилей сократилось до 1 356 единиц (-42,3%), в то время как производство автобусов увеличилось до 633 единиц (+58,6%). Также были произведены 206 прицепов и полуприцепов и 130 единиц прочей спецтехники.

По итогам первого квартала 2024 года в Костанае (Allur) произведено 20 772 единицы техники (+13,5%), в Алматы (Hyundai Trans Kazakhstan, Hyundai Trans Almaty) выпущено 10 026 (-12,9%) легковых и коммерческих автомобилей, в Семее («СемАЗ», Daewoo Bus Kazakhstan) — 1 070 единиц коммерческой техники (+12,6%), в Карагандинской области (QazTehna) — 335 единиц техники (+34%), в Кокшетау («КАМАЗ-Инжиниринг») произвели 247 единиц коммерческой техники (-7,5%), в Уральске «УральскАгроРемМаш» выпустил 23 единицы техники.

В пятерку брендов с самыми высокими показателями производства на отечественных предприятиях вошли Hyundai (9 934 единиц), Chevrolet (7 249), Kia (6 278), Jac (4 273) и Jetour (2 779). Среди моделей больше всего было выпущено: Chevrolet Cobalt (6 321), Hyundai Tucson (5 928), Kia Sportage (2 539), Jetour X70 (2 406) и Jac J7 (2 273).