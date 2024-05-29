Комитет нацбезопасности Казахстана предотвратил 2 теракта с начала года

АСТАНА /Trend/ - Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил 2 теракта с начала года.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал председатель КНБ Ермек Сагимбаев в ходе встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"С начала года предотвращены 2 теракта, в том числе 1 – за рубежом совместно с иностранными партнерами. На основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются", - сказал Сагимбаев.

По его словам, не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами.

"Пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещённой религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев. Из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4500 единиц боеприпасов и иные средства террора", - сказал председатель комитета.

Также он отметил, что с начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений.

"В рамках усиления мер антитеррористической защищенности силами МВД и КНБ проведено порядка 3400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей", - сказал Сагимбаев.