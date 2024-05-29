Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Комитет нацбезопасности Казахстана предотвратил 2 теракта с начала года

Казахстан Материалы 29 мая 2024 17:41 (UTC +04:00)
Комитет нацбезопасности Казахстана предотвратил 2 теракта с начала года
Фото: Комитет национальной безопасности Казахстана

Читайте Trend в

Мадина Усманова
Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА /Trend/ - Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил 2 теракта с начала года.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал председатель КНБ Ермек Сагимбаев в ходе встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"С начала года предотвращены 2 теракта, в том числе 1 – за рубежом совместно с иностранными партнерами. На основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются", - сказал Сагимбаев.

По его словам, не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами.

"Пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещённой религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев. Из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4500 единиц боеприпасов и иные средства террора", - сказал председатель комитета.

Также он отметил, что с начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений.

"В рамках усиления мер антитеррористической защищенности силами МВД и КНБ проведено порядка 3400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей", - сказал Сагимбаев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости