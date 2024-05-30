В Казахстане ратифицировали соглашение с Китаем о международных автомобильных перевозках

БАКУ /Trend/ - Депутаты Мажилиса, нижней палаты парламента Казахстана, ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках, передает Trend.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев отметил, что Китай является одним из основных торговых партнеров Казахстана, и объем автоперевозок между двумя странами продолжает расти. В 2023 году объем перевозок автотранспортом увеличился в два раза по сравнению с 2022 годом, достигнув 1,8 млн тонн. Основные перевозимые грузы включают оборудование, аппаратуру, товары народного потребления, продукты растительного происхождения, текстиль, черные и цветные металлы и другие товары.

Новое соглашение заменяет действующее с 1992 года, учитывая современные возможности перевозочного процесса. Оно включает нормы по внедрению информационных технологий и улучшению процесса перевозок, позволяя казахстанским автоперевозчикам добираться до крупных городов Китая и международных морских портов.

Кроме того, Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая контейнерные поезда, соединяющие Китай и Европу. Эта инициатива направлена на улучшение транспортной связи между странами и развитие торговых маршрутов.

Ранее Мажилис также ратифицировал соглашение о международных грузовых перевозках в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).