Еврокомиссия сняла с Казахстана все ограничения на полеты в страны ЕС

АСТАНА /Trend/ - Европейская комиссия сняла с Казахстана все ограничения на полеты в страны ЕС.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на минтранс, об этом стало известно по итогам заседания Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Европейского союза (ЕС).

В ходе заседания комитета состоялось заслушивание делегации авиационных властей Казахстана, возглавляемую вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым о текущем состоянии дел по безопасности полетов в стране.

При содействии посольства Казахстана в Бельгии в ходе заседания комитета казахстанской делегацией были представлены предпринятые действия по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены Еврокомиссией.

Согласно решению заседания комитета, принятому 27-ю государствами членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского союза.

В своем письме от 30 мая 2024 года директор Департамента по авиации Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Филип Корнелис отмечает, что "Еврокомиссия приняла решение завершить усиленный мониторинг деятельности Казахстана".

Данному заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года, а также успешно проведенная в феврале 2024 года экспертами ЕС техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов авиационными властями Казахстана.

Необходимо упомянуть, что в 2022 году существовал высокий риск попадания казахстанских авиакомпаний в "черный список" Еврокомиссии.

В целом, эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала.

В период мониторинга Казахстана с 2021 года Европейской комиссией новая модель функционирования авиационных властей в стране показывает положительную динамику развития и эффективного становления, что также создает благоприятные условия для развития отечественных авиаперевозчиков, у которых отсутствуют какие-либо ограничения для полетов в Европу.

По информации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейской Комиссии, Казахстан является успешным примером реформирования управления гражданской авиацией.

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