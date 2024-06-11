Средний коридор служит более широким стратегическим интересам "Австрийских федеральных железных дорог" - гендиректор Rail Cargo (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) служит более широким стратегическим интересам "Австрийских федеральных железных дорог" (ÖBB).

Об этом сказал Trend в эксклюзивном интервью генеральный директор ÖBB Rail Cargo Group Клеменс Фёрст.

"Мы очень заинтересованы и стремимся работать с различными вовлеченными сторонами над расширением и использованием Среднего коридора, который служит ключевым транспортным звеном между Европой и Азией, особенно Китаем. Можно сказать, что Средний коридор не только диверсифицирует варианты маршрутов Rail Cargo Group, но также соответствует более широким стратегическим интересам "Австрийских федеральных железных дорог" по укреплению позиций Австрии как логистического узла в Центральной Европе и соединению важных рынков в Восточной и Западной Европе", - сказал генеральный директор.

По его словам, нынешний высокий спрос на перевозки по Среднему коридору обусловлен, главным образом, геополитической ситуацией.

"Его устойчивость зависит от того, смогут ли Казахстан и другие страны вдоль маршрута использовать нынешнее окно возможностей для развития устойчивого и надежного коридора с разумными затратами и временем транзита", - сказал Фёрст.

Говоря о кооперации со странами региона, он отметил, что сотрудничество компании распространяется на страны Центральной Азии, Кавказа, от Казахстана до Азербайджана и Грузии и в первую очередь предполагает работу с государственными железнодорожными компаниями и их логистическими подразделениями по железнодорожным грузовым перевозкам в интермодальном секторе.

"Мы предлагаем нашим европейским клиентам комплексную транспортную цепочку от первой до последней мили, охватывающую все доступные виды транспорта между Европой и Центральной Азией. Казахстан находится в уникальном положении, чтобы стать важнейшим транзитным узлом между Азией и Европой. Уже имеется хороший опыт и тесное сотрудничество в рамках Северного коридора, а недавние события в Центральном коридоре, похоже, все больше и больше движутся в правильном направлении", - сказал он.

В завершение Фёрст подчеркнул, что ÖBB Rail Cargo Group тесно сотрудничает с Казахстаном и поддерживает развитие Среднего коридора.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.