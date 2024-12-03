Казахстан запускает кампанию «Born Bold» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане запустили рекламную кампанию «Born Bold», чтобы продемонстрировать всему миру динамичный, дальновидный подход страны к экономическому росту, социальному прогрессу и инновациям.

Слоган говорит о характере казахской нации. Казахстанцы известны своими амбициями и инновациями - качествами, которые определяли прогресс страны на протяжении всей истории. Выбрав слово «Смелый», они подчеркивают уверенность, с которой Казахстан выходит на мировую арену, готовый взаимодействовать с миром и демонстрировать свой потенциал.

Основным направлением кампании является привлечение прямых иностранных инвестиций в ключевые растущие сектора, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, стимулирование инноваций и ускорение устойчивого роста. Кампания также способствует привлечению инвестиций не только в нефтегазовый сектор, но и в такие отрасли, как банковское дело и финансы, возобновляемые источники энергии, искусственный интеллект и технологии, а также туризм, помогая снизить традиционную зависимость страны от энергетических и критически важных сырьевых отраслей.

Таким образом, эта кампания стремится сделать Казахстан главным центром инвестиций и инноваций в Центральной Азии, связывающим Европу и Азию посредством стратегической торговли, логистики и инфраструктуры, а также технологических проектов.

Инициаторы приглашают глобальных инвесторов, бизнесменов и инноваторов использовать смелый дух населения Казахстана, изучить многочисленные возможности страны, вовлечься в динамичную экономику и внести свой вклад в общее видение устойчивого прогресса.