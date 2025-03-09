В Казахстане назвали дату запуска в стране крупного проекта в железнодорожной отрасли

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане планируется запуск нового завода в сфере железнодорожного транспорта, передает Trend.

Как сообщили в министерстве транспорта Казахстана, в ходе поездки в город Экибастуз министр транспорта Мурат Карабаев посетил завод RailCast Systems и ознакомился с ходом строительства крупного промышленного проекта.

"RailCast Systems – единственный в стране современный завод по производству заготовок для железнодорожных осей, бандажей и штампованных деталей. Производственная мощность предприятия составит 160 900 единиц продукции в год. После запуска завода постоянную работу получат порядка 550 специалистов. На данный момент здесь производится монтаж оборудования. Запуск завода планируется во втором квартале текущего года", - сообщили в министерстве.