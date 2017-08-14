Кыргызстан и Россия обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений

14 августа 2017 10:41 (UTC+04:00)

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в понедельник в рамках участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане (Казахстан) встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, передает КНИА «Кабар».

На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего развития двусторонних кыргызско-российских отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По словам Жээнбекова, в настоящее время наблюдается активная динамика развития сотрудничества между двумя странами, а также постоянный политический контакт на высоком государственном уровне. В июне 2017 года состоялся государственный визит президента КР Алмазбека Атамбаева в Россию, в ходе которого был подписан ряд важных двусторонних документов, а также обсуждены перспективы развития кыргызско-российского стратегического сотрудничества. Подписание Федерального закона, позволяющего кыргызским гражданам пользоваться национальными водительскими удостоверениями в России, также направлено на улучшение двусторонних связей.

«Учитывая имеющийся потенциал для наращивания взаимного сотрудничества в самых разных областях, необходимо предпринять шаги по увеличению товарооборота между странами, который по итогам I полугодия 2017 года между нашими странами составил свыше 500 млн долларов США. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем существенно увеличить объемы взаимной торговли», - сказал Жээнбеков.

В свою очередь Медведев отметил важность развития кыргызско-российского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в формате ЕАЭС.

«На сегодняшний день у сторон есть четкое понимание необходимости конструктивного диалога, направленного на расширение и углубление кыргызско-российского сотрудничества. Главное, что проводимая совместная работа отвечает национальным интересам двух стран, способствуя еще большей интеграции, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. В последнее время наблюдается рост взаимной торговли за счет новых товарных групп, производимых в Кыргызской Республике. Это позитивный аспект в рамках двустороннего сотрудничества, который мы хотим закрепить», - сказал глава российского правительства.

Медведев также подчеркнул, что культурно-гуманитарное сотрудничество, безусловно, способствует укреплению отношений дружбы и сотрудничества народов, проживающих в Кыргызстане и России.

Отметим, премьер-министр Жээнбеков с двухдневным рабочим визитом находится в Казахстане, где сегодня, 14 августа, состоится очередное заседание межправсовета ЕАЭС. Также в рамках рабочего визита в Астану Жээнбеков встретился с премьер-министрами Казахстана - Б.Сагинтаевым.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Российские военные самолеты АН-26 переданы Кыргызстану
Кыргызстан 10 августа 10:30
Кыргызстан и Японии обсудили вопросы многостороннего сотрудничества
Кыргызстан 8 августа 16:31
Турция и Кыргызстан обсудят развитие двухсторонних отношений - диписточник
Турция 8 августа 12:34
Ассамблеи народов Кыргызстана и России подписали соглашение о сотрудничестве
Кыргызстан 8 августа 10:31
Кыргызстан обсудил вопросы сотрудничества с Казахстаном и Туркменистаном
Кыргызстан 7 августа 15:49
Кыргызские военнослужащие пробились в полуфинал «Танкового биатлона»
Кыргызстан 7 августа 14:22
Кыргызстан является важным партнером ООН - Генсек
Кыргызстан 7 августа 11:55
Бизнес-форум деловых кругов Кыргызстана и Узбекистана состоится в сентябре в Ташкенте
Кыргызстан 3 августа 12:58
На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0
Кыргызстан 3 августа 11:21
Кыргызстан и США обсудили двусторонние отношения
Кыргызстан 2 августа 11:50
Франция готова облегчить выдачу виз гражданам Кыргызстана
Кыргызстан 2 августа 10:25
В Кыргызстане пешеходов, ставших причиной ДТП, будут наказывать
Кыргызстан 1 августа 14:58
Кыргызские военнослужащие стали победителями военных игр дружественных армий СНГ
Кыргызстан 1 августа 11:34
Завершилась регистрация кандидатов в президенты в Кыргызстане
Кыргызстан 1 августа 10:53
ВС Кыргызстана получат от России два самолета Ан-26
Кыргызстан 1 августа 10:03
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
Кыргызстан 29 июля 12:24
Кыргызстан ратифицировал соглашение с Казахстаном о тарифах на железнодорожный транспорт
Кыргызстан 28 июля 14:32
В президентскую гонку в Кыргызстане вступили более 40 кандидатов
Кыргызстан 28 июля 11:40