На выборах главы Кыргызстана лидирует кандидат от правящей партии Жээнбеков

15 октября 2017 18:55 (UTC+04:00)

Кандидат от правящей партии Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах президента с 233 тысячами голосов из 486 тысяч подсчитанных, свидетельствуют данные ЦИК.

Таким образом, пока он получил порядка 47 процентов голосов избирателей.
Согласно данным на сайте ЦИК, на втором месте находится кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов, пиет РИА Новости.

Голосование проходило с 08:00 по местному времени до 20:00. Всего в стране работали 2375 участков, 37 участков были открыты при учреждениях МИД за пределами страны.

Предвыборная гонка прошла при отсутствии явного фаворита, поэтому исход голосования сложно предсказать. На пост президента претендуют 11 кандидатов.

Иностранные наблюдатели и Центральная избирательная комиссия не зафиксировали серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Azernews Newspaper
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