Заместитель помощника госсекретаря США прибыл к Кыргызстан

В Кыргызстан прибыл заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Афганистана и Центральной Азии Генри С. Эншер. Об этом сообщают в посольстве США в КР, передает Kabar.

Сообщается, что на повестке дня широкий круг двустронних вопросов с руководителями КР, членами парламента и лидерами гражданского общества. Посол Эншер также встретится с участниками программ обмена правительства США. Цель визита – лучше узнать о задачах, стоящих перед правительством Кыргызской Республики и обсудить вопросы, представляющие общий интерес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.