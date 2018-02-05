Заместитель помощника госсекретаря США прибыл к Кыргызстан

5 февраля 2018 09:15 (UTC+04:00)

В Кыргызстан прибыл заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Афганистана и Центральной Азии Генри С. Эншер. Об этом сообщают в посольстве США в КР, передает Kabar.

Сообщается, что на повестке дня широкий круг двустронних вопросов с руководителями КР, членами парламента и лидерами гражданского общества. Посол Эншер также встретится с участниками программ обмена правительства США. Цель визита – лучше узнать о задачах, стоящих перед правительством Кыргызской Республики и обсудить вопросы, представляющие общий интерес.

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