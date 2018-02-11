Исаков предложил компании Air Arabia открыть новые авиарейсы через Кыргызстан

11 февраля 2018 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в рамках участия в шестом Всемирном саммите правительств, провел встречу с генеральным директором авиакомпании Air Arabia Адель Абдулла Али, в ходе которой стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере авиации, сообщает в воскресенье пресс-служба аппарата правительства КР.

Премьер-министр предложил главе авиакомпании Air Arabia рассмотреть возможность открытия новых авиарейсов через Кыргызстан.

В свою очередь генеральный директор авиакомпании Air Arabia Адель Абдулла Али отметил заинтересованность в сотрудничестве.

"Компания Air Arabia готова стать еще одним мостом между арабским миром и Кыргызской Республикой. В настоящее время наши самолеты летают в 140 аэропортов мира, и мы надеемся, что город Бишкек станет 141-й воздушной гаванью", - отметил Адель Абдулла Али.

Во время состоявшейся встречи премьер-министр Сапар Исаков рассказал о проводимых в стране реформах, в том числе и в сфере гражданской авиации.

"Мы рассчитываем, что проводимые реформы в сфере гражданской авиации дадут импульс в развитии экономики страны, бизнеса, туризма, логистики, в том числе при перевозке пассажиров и транспортировке грузов. Мы нацелены на реформы, направленные на «открытие» нашего неба, на политику, которая позволит открыть рынок для международных авиакомпаний. Мы понимаем, что это сложный путь, но мы решим поставленную перед нами задачу", — подчеркнул он.

(Автор: Али Гасымов)

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Azernews Newspaper
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