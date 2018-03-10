Кыргызстан принимает участие на одной из крупнейших выставок мира

10 марта 2018 09:15 (UTC+04:00)

15 кыргызстанских туроператоров принимают участие на международной туристической выставке ITB Berlin 2018, которая проходит с 7 по 11 марта в Берлине, сообщает Kabar.

ITB Berlin 2018 - одна из крупнейших туристских ярмарок мира, ежегодно проводимая в Берлине.

Baibol Travel, CAT, DCAT, ITC Asia Mountains, Kyrgyz Concept, Logos Discovery, Tien-Shan Travel, Travel Experts, Travel Hub, Travel Land, Silk-Road&Kyrgyz Guided Trips и Visit Karakol представляют Кыргызстан, при поддержке Проекта «Инициатива USAID по развитию бизнеса».

Стенд Кыргызстана привлекает посетителей красочной юртой, музыканты играют на национальных инструментах. Рядом с главным входом в Экспо Центр установлена еще одна юрта для привлечения внимания посетителей выставки.

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Azernews Newspaper
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