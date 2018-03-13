Путин внес в Госдуму договор о военно-техническом сотрудничестве с Кыргызстаном

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между РФ и Кыргызстаном о развитии военно-технического сотрудничества. Информация об этом опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает Kabar.

Документом, подписанным в Москве 20 июня 2017 года, определяется порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения.

Согласно пояснительной записке, они "будут осуществляться по контрактам, заключаемым уполномоченными организациями, без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного назначения".

В сопроводительных документах также отмечается, что "договором предусматривается установление благоприятного режима взаимодействия в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации, продления сроков использования, а также утилизации вооружения и военной техники".

Ратификация документа не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета.

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