Генпрокуратура Кыргызстана создаст базу данных всех уголовных дел о коррупции

30 марта 2018 14:43 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура создаст единую базу данных по уголовным делам коррупционной направленности. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генпрокурора Нурлан Дюшембиев, передают кыргызские СМИ.

По его словам, в надзорном органе создадут также электронный реестр уничтоженных уголовных дел.

«Искоренение коррупции в судебных, правоохранительных органах имеет актуальное значение. На Совете безопасности руководителям надзорных органов поручили провести инвентаризацию приостановленных и прекращенных дел, выявить причины принятых решений со стороны следователей. Генпрокуратура создаст единую базу данных лиц, привлеченных к уголовной ответственности по должностным экономическим преступлениям, и электронный реестр уничтоженных, похищенных и утерянных дел», — рассказал Нурлан Дюшембиев.

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