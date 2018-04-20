Парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства

Парламент Кыргызстана избрал в пятницу новым премьер-министром главу администрации президента республики Мухаммедкалыя Абылгазиева, а также утвердил структуру и состав его правительства, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг во время заседания парламент Кыргызстана без обсуждения поддержал вотум недоверия коалиционному правительству Сапара Исакова, предложенный оппозиционным меньшинством. В этот же день президент республики Сооронбай Жээнбеков отправил кабмин Исакова в отставку. Спустя несколько часов коалиция большинства парламента страны выдвинула нового кандидата на пост премьера, которым стал Абылгазиев. Согласно законодательству Киргизии, правительство формирует парламент по представлению премьер-министра, выдвинутого коалицией парламентского большинства.

В структуре кабмина Абылгазиева сохранены все 12 министерств и четыре комитета правительства: государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования, государственный комитет информационных технологий и связи, государственный комитет национальной безопасности и государственный комитет по делам обороны.

По предложению нового премьера большинство членов предыдущего кабмина сохранят свои портфели, однако будут назначены новые вице-премьеры. В частности, на пост первого вице-премьера предложен Кубатбек Боронов, до этого возглавлявший МЧС страны. Вице-премьером по социальным вопросам вместо Чолпон Султанбековой станет депутат от партии "Республика — Ата Журт" Алтынай Омурбекова. Курировать силовой блок предложат вице-премьеру Женишу Разакову ранее возглавлявшему Совета безопасности страны.

На место министра здравоохранения придет Космосбек Чолпонбаев вместо Талантбека Баатыралиева. Министром экономики вместо Артема Новикова вновь станет Олег Панкратов, занимавший этот пост ранее. Министерство внутренних дел вместо Улана Исраилова возглавит Кашкар Джунушалиев, который покинул эту должность в всего несколько месяцев назад. МЧС возглавит Нурболот Мирзахмедов, а руководителем аппарата правительства в ранге министра — Мурат Мукамбетов.

Ранее Абылгазиев занимал пост первого вице-премьера в правительстве нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. После победы Жээнбекова в президентских выборах осенью 2017 был назначен советником, а затем руководителем аппарата президента Киргизии. Однако ранее он носил имя и фамилию Мухамметкалый Абулгазиев, которые сменил в прошлом году.

Абылгазиев возглавит 30 по счету состав кабинета министров Киргизии за 27 лет независимости республики. Его предшественник, самый молодой по возрасту премьер-министр Сапар Исаков, продержался на этом посту немногим более 7 месяцев.

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