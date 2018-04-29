Сообщение о бомбе на ж/д вокзале «Бишкек-2» не подтвердилось - ГКНБ

29 апреля 2018 22:18 (UTC+04:00)

Сообщение о заложенной бомбе на железнодорожном вокзале «Бишкек-2» не подтвердилось, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, пишет Кабар.

По ее данным, 29 апреля 2018 года в 19:30 в дежурную службу «102» г.Бишкек поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на железнодорожном вокзале «Бишкек 2».

На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД и ГКНБ КР. Территория вокзала была оцеплена. Персонал и посетители вокзала были эвакуированы.

В ходе осмотра специалистами ГКНБ здания и прилегающей территории наличие каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено.

В настоящее время железнодорожный вокзал работает в штатном режиме.

ГКНБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности телефонного «террориста».

Стоит отметить, что это уже третье ложное сообщение на этой неделе о заложенной бомбе в Бишкеке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Счётная палата Кыргызстана выявила крупные нарушения в "Кыргызтелекоме"
Бизнес 28 апреля 15:18
Кыргызстан и Узбекистан утвердили новую редакцию линии поведения пограничников
Кыргызстан 28 апреля 13:52
Кыргызстан принял участие в мероприятии USAID в Ташкенте
Кыргызстан 28 апреля 10:03
Кыргызстан и Узбекистан утвердили новую редакцию линии поведения пограничников на границе
Кыргызстан 28 апреля 08:16
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла
Кыргызстан 27 апреля 23:15
Увеличились доходы республиканского бюджета Кыргызстана
Бизнес 27 апреля 19:29
Назначен новый советник президента Кыргызстана
Кыргызстан 27 апреля 13:57
Schneider Electric о ведении бизнеса в Центральной Азии
Бизнес 27 апреля 11:13
Доклад FAO по Центральной Азии: В Таджикистане недоедает каждый третий
Таджикистан 26 апреля 16:37
Экс-премьера Кыргызстана вызвали на допрос
Кыргызстан 26 апреля 16:26
ЕБРР выделит Кыргызстану кредит на строительство насосных станций
Бизнес 26 апреля 12:05
Индия начнет выдачу электронных виз для граждан Кыргызстана
Бизнес 26 апреля 10:10
Пограничники Узбекистана и Кыргызстана усиливают взаимодействие
Узбекистан 25 апреля 19:54
Программа Центрально-Азиатского регионального сотрудничества получит инвестиции АБР
Бизнес 25 апреля 17:51
В городе Ош открылось совместное узбекско-кыргызское предприятие
Бизнес 25 апреля 17:04
Кыргызско-китайская граница временно закрывается
Кыргызстан 25 апреля 15:56
Парламент Кыргызстана рассмотрел соглашения с Сербией и Чили о взаимной отмене виз
Бизнес 25 апреля 10:51
Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Кыргызстане
Таджикистан 24 апреля 18:21