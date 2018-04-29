Сообщение о бомбе на ж/д вокзале «Бишкек-2» не подтвердилось - ГКНБ

Сообщение о заложенной бомбе на железнодорожном вокзале «Бишкек-2» не подтвердилось, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, пишет Кабар.

По ее данным, 29 апреля 2018 года в 19:30 в дежурную службу «102» г.Бишкек поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на железнодорожном вокзале «Бишкек 2».

На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД и ГКНБ КР. Территория вокзала была оцеплена. Персонал и посетители вокзала были эвакуированы.

В ходе осмотра специалистами ГКНБ здания и прилегающей территории наличие каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено.

В настоящее время железнодорожный вокзал работает в штатном режиме.

ГКНБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности телефонного «террориста».

Стоит отметить, что это уже третье ложное сообщение на этой неделе о заложенной бомбе в Бишкеке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.