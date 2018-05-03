Президента Кыргызстана просят объявить 2019 год годом экологии

Активисты просят президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова объявить 2019-й годом экологии. Об этом сообщил на круглом столе на тему «Загрязнение воздуха. Что делать Кыргызстану?» руководитель партии зеленых Эркин Булекбаев.

По его словам, в городе ведется бездумная вырубка деревьев, что приводит к ухудшению состояния окружающей среды в Бишкеке.

«Мы хотим обратиться с просьбой к президенту объявить следующий год Годом экологии», — сказал он.

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