Главы МИД Кыргызстана и РФ обсудили правовое положение граждан КР в России

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев переговорил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МИД Кыргызстана.

Разговор состоялся 26 июля по инициативе кыргызской стороны.

"В ходе беседы министры обменялись мнениями о графике взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, а также об актуальных вопросах кыргызско-российского сотрудничества", — говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств отдельно обсудили вопрос правового положения граждан Кыргызстана и соотечественников, проживающих в России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.