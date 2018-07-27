Главы МИД Кыргызстана и РФ обсудили правовое положение граждан КР в России

27 июля 2018 16:24 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев переговорил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МИД Кыргызстана.

Разговор состоялся 26 июля по инициативе кыргызской стороны.

"В ходе беседы министры обменялись мнениями о графике взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, а также об актуальных вопросах кыргызско-российского сотрудничества", — говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств отдельно обсудили вопрос правового положения граждан Кыргызстана и соотечественников, проживающих в России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мария Захарова: "ЖАРА-2018" - прекрасный пример культурного взаимодействия
Общество 14:56
Владимир Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки
Россия 14:51
Азербайджан и Россия договорились интенсифицировать информационные консультации
Политика 12:40
МИД: Россия приветствует любые позитивные договоренности между сторонами карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 12:40
Александр Новак: Рынок нефти уже учел введение новых санкций США против Ирана
Энергетика 11:16
Сергей Никоненко том, что объединяет Россию и Азербайджан (ФОТО)
Интервью 10:58
Лента новостей
В выходные дни в Баку будет пляжная погода
Общество 17:19
NIKOIL Bank заключает соглашение о стратегическом партнерстве с TBC Bank
Бизнес 17:19
Беларусь планирует развивать сотрудничество с CITIC Group в области сельского хозяйства
Беларусь 17:13
Посол о причинах задержки открытия прямых авиарейсов между Азербайджаном и Египтом
Туризм 17:11
SOCAR увеличила добычу нефти
Энергетика 17:07
Стоимость азербайджанской нефти 26 июля выросла
Энергетика 17:00
В субботу на Абшероне ожидается душная погода
Общество 16:58
В Баку задержан автослесарь, незаконно перебивавший номера двигателей заложенных в банк автомобилей (ФОТО)
Происшествия 16:54
Казахстанский автопром нуждается в господдержке для выхода на рынок Узбекистана
Бизнес 16:52