Кыргызстан и Казахстан вновь заявляют о намерении довести взаимный товарооборот до $1 млрд

18 августа 2018 13:29 (UTC+04:00)

Кыргызстан и Казахстан вновь заявляют о намерении довести взаимный товарооборот до 1 млрд долларов. Об этом заявлено в Астане на заседании кыргызско-казахстанского межправительственного совета, передает Кабар.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выразил мнение относительно перспектив сотрудничества в торговой сфере между республиками.

«Известно, что перспективным и выгодным направлением в сотрудничестве являются торговые отношения. Считаем необходимым для доведения товарооборота между нашими странами до 1 млрд долларов применить все эффективные механизмы, учитывая диверсификацию номенклатуры товарооборота», - сказал Абылгазиев.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев со своей стороны отметил, что поступательно развивается взаимодействие двух стран на государственной границе.

Сагинтаев отметил, что правительство Казахстана всегда уделяет большое внимание укреплению экономических и добрососедских отношений с Кыргызстаном.

«Сегодня мы наблюдаем позитивную динамику в наших торгово-экономических отношениях. В 2017 году взаимная торговля увеличилась на 13%, а по итогам 5 месяцев текущего года рост составил почти 10%. Уверен, что до конца этого года данный показатель возрастет. Полагаю, что нужно обеспечить дальнейшее углубление торговых отношений, основанных на взаимовыгодных поставках, на увеличении спектра поставляемых товаров, открытии совместных предприятий», - сказал Сагинтаев.

Вместе с тем Сагинтаев особо отметил, что реализация Дорожной карты безусловно приведет к увеличению взаимной торговли между странами.

«Созданный недавно казахстанско-кыргызстанский деловой совет должен стать одним из действенных инструментов на пути решения поставленных задач. До конца этого года состоится его первое заседание. Особое внимание мы уделяем развитию межрегиональных торгово-экономических отношений двух стран. В рамках подкомитета экономического развития «Алматы-Бишкек» мы приступили к реализации совместных проектов по созданию современных сельскохозяйственных оптовых рынков», - сказал он.

Абылгазиев отметил, что правительства двух стран должны сосредоточить усилия на устранении всех препятствий, которые влияют на уровень товарооборота между двумя странами.

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