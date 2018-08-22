Китай закрыл границу с Кыргызстаном с 22 по 27 августа

С 22 по 26 августа включительно пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайской границе закрыты в связи с празднованием Курман айта, передает Кабар.
Граница временно закрыта по инициативе китайской стороны, сообщает Государственная пограничная служба.
Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 27 августа.
На границе Кыргызстана и Китая действует два пункта пропуска - «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный».
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