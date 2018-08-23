В одном из сел Кыргызстана установлены солнечные панели

Энергетики нашли способ обеспечить электроэнергией труднодоступные села страны. Как сообщает пресс-служба Нацэнергохолдинга, село Кызыл-Бейит Ак-жолского айыльного округа Аксыйского района Джалал-Абадской области является одним из самых труднодоступных сел республики, передает Кабар. Добраться до него можно лишь вплавь через реку Нарын.

В селе проживают 87 семей. С момента обретения независимости село не было электрифицировано.

Правительство КР определило обеспечить электроснабжением ряд сел ранее никогда не электрифицированных по всей стране, в том числе села Жазы-Кечүү, Алмалуу-Булак, Шынг-Сай, Кызыл-Бейит Джалал-Абадской области. ОАО «Джалал-Абатэлектро» совместно с ГКПЭН провели работы по уточнению сметной стоимости по прокладке электрических сетей в село Кызыл-Бейит. Стоимость работ оказалась колосалльной. Поиск средств занял бы дополнительное время.

Тогда, ОАО Нацэнергохолдинг совместно с ГКПЭН изучили и нашли оптимальный способ электрификации села – использование солнечных панелей. Азиатский банк развития (АБР) выступил финансовым и техническим партнером данного проекта.

Солнечные панели – устройство, способное преобразовывать солнечное излучение в тепловую и электрическую энергии.

17 августа 2018 года 50 семей села Кызыл – Бейит были электрифицированы. Также АБР предоставило оборудование (телевизоры, холодильники), адаптированные под панели. Нацэнергоходинг оказал логистическую помощь в реализации проекта.

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