Между Кыргызстаном и Узбекистаном осталось не согласованным около 15% участков госграницы

29 августа 2018 10:04 (UTC+04:00)

Между Кыргызстаном и Узбекистаном осталось не согласованным около 15 процентов участков госграницы. Об этом на пресс-конференции сообщил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов, сообщает агентство "Кабар".

По его словам, прошло всего 28 заседаний правительств по границе. "Идет интенсивный и конструктивный диалог, чтобы найти точки соприкосновения и разумные решения, чтобы выйти на согласованные рамки договора", - отметил он.

"От прошлого у нас осталось запутанное наследие и это не заслуга Кыргызстана или Узбекистана. Мы должны это учитывать", - сказал он.

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