Минсельхоз Кыргызстана планирует внедрить блокчейн в агропромышленный сектор

7 сентября 2018 10:42 (UTC+04:00)

В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана состоялась презентация системы блокчейн. Об этом сообщает Tazabek со ссылкой на сайт ведомства.

«На сегодняшний день актуально требование создания национальной системы безопасности пищевых продуктов в Кыргызской Республике с использованием технологии блокчейна»- отметил статс-секретарь министерства Максатбек Ташболотов.

Представитель компании «Централ Эйжа Интернэшнл» инициатор и технический директор по внедрению системы Блокчейна среди крупного и мелкого рогатого скота Сун Сяодун рассказал, что применение распределенных баз данных в блокчейн упрощает такие процессы, как достижение соглашения или отчетность, что приносит выгоду как переработчикам, так и фермерам.

Если раньше достижение соглашения требовало детальной сверки бумажных документов из различных источников, то теперь технология позволяет договариваться о деталях сделки в процессе самого заключения соглашения, снижая количество источников, из которых требуется отчетность.

Данное пространство обмена данными позволяет организовывать цепочку поставок: устанавливать контакты между поставщиками, перевозчиками, покупателями, операторами складских услуг.

Для пищевых продуктов с их небольшим сроком хранения это актуально. Как показывает мировой опыт, внедрение блокчейн-технологий в агропромышленный сектор решает проблему фермеров: упрощает сбыт их продукции и позволяет исключить из цепочки посредников.

Чтобы достичь успешного результата, блокчейн требует привлечения всех участников цепочки производства и поставки. Это значит, что поставщики ресурсов для фермеров, сами фермеры, торговцы, порты, банки, логисты, переработчики - все используют один интерфейс и вносят свою цифровую информацию в один блокчейн.

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